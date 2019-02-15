У Сенаті США затвердили бюджет для запобігання "шатдауну"

Однак на будівництво стіни з Мексикою Сенат виділив тільки 1,37 млрд доларів

Сенат Конгресса США в четверг, 14 февраля, утвердил законопроект о финансировании федерального правительства США для предотвращения "шатдауна", который мог наступить уже завтра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Финансирование принято до сентября текущего года. Однако, в бюджете на предусмотрено выделения нужных 5,7 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Взамен Сенат проголосовал за выделение лишь 1,37 млрд долларов.

Теперь законопроект должна принять палата представителей, а затем документ передудут главе Белого дома.

Напомним, ранее в Белом доме объявили, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готовится подписать законопроект о финансировании федерального правительства и одновременно объявить чрезвычайное положение в США.

Ранее РБК-Украина сообщало, что потери экономики США из-за "шатдауна" превысили 11 млрд долларов. Аналитики предполагают, что отсутствие согласия политиков о будущем бюджета США может привести к тому, что ВВП Штатов по итогам года может вырасти менее чем на 3%.