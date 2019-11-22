У Сенаті США вимагають документи про контакти Байдена і Порошенка

Голова юридичного комітету Сенату США Лінсді Грем надіслав лист до держсекретаря Майка Помпео з проханням надати документи щодо контактів п'ятого президента України Петра Порошенка з колишнім віце-президентом США Джо Байденом. Про це сенатор повідомив у Twitter

Також його цікавлять зв'язки Порошенка з іншими посадовцями Адміністрації президента США Барака Обами, а також з Хантером Байденом.

Крім того сенатор розмістив посилання на оригінал листа, в якому зазначає, що надані документи повинні допомогти відповісти на питання щодо ролі віце-президента Байдена "у звільненні генпрокурора України Віктора Шокіна задля припинення розслідування діяльності компанії, де працював його син".

"Як я розумію, 4 лютого 2016 року, Генеральна прокуратура під керівництвом Віктора Шокіна оголосила про арешт майна засновника української газовидобувної компанії Burisma Миколи Злочевського… Гантер Байден через Twitter почав "переслідувати" тодішнього заступника держсекретаря Тоні Блінкена, який тривалий час був радником віцепрезидента Байдена, вказуючи, що обидва могли б ініціювати переговори стосовно розслідування Шокіним діяльності Burisma. У той час Гантер Байден обіймав посаду члена ради директорів Burisma", - йдеться в листі Грема.

Сенатора, зокрема, цікавлять документи, в тому числі роздруківки телефонних розмов, пов'язані з переговорами між Байденом і Порошенком, особливо, якщо в них обговорюється питання про розслідування щодо компанії Burisma, в якій син Байдена був в раді директорів.

Грем також просить надати будь-які документи, пов'язані із зустріччю 2 березня 2016 року Девона Арчера, ділового партнера Хантера Байдена, і тодішнього держсекретаря Джона Керрі.

За словами сенатора, 11, 18 і 19 лютого 2016 року Байден мав серію телефонних розмов з Президентом України Петром Порошенком, у яких порушувалося питання "звільнення генерального прокурора Шокіна за нібито корупцію". Ще одна телефонна розмова між ними відбулася 22 березня 2016 року, якраз за тиждень до того, як Шокін був усунутий з посади. Грем затребував у держсекретаря документи й стенограми телефонних розмов між Байденом та Порошенком у зазначені дати.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав своїм обов'язком розібратися в ситуації, в якій колишній віце-президент Джо Байден вплинув на відставку генпрокурора України Віктора Шокіна в 2016 році.

Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер під час свідчень в Конгресі заявив, що Байден не порушував закон, коли просив звільнити екс-генпрокурора України Віктора Шокіна. За його словами, Байден наполягав на звільненні нібито через відсутність корупційних розслідувань.