У Конгресі США готуються схвалити пакет допомоги економіці на 1,9 трлн доларів

Фото: Джо Байден (Tasos Katopodis/Getty Images)

Палата представників США під керівництвом демократів готова зробити перший крок щодо пакету допомоги від COVID-19 президента Джо Байдена на суму 1,9 трильйона доларів. Ключове голосування 2 лютого прискорить прийняття цього заходу через Конгрес.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Бюджетний захід на 2021 рік з інструкціями по видатках на боротьбу з коронавірусом для комітетів Конгресу спрямований на голосування в Палаті представників, яке допоможе розблокувати законодавчий інструмент, необхідний демократам для швидкого прийняття пакету Байдена при наявності республіканської опозиції.

Республіканці відмовилися пропозиції на суму 1,9 трильйона доларів, що доповнює 4 трильйони доларів допомоги у зв'язку з COVID-19 у минулому році.

Пакет Байдена стикається з потенційним перешкодою республіканців у Сенаті, який розділений 50 на 50 голосів, але для прийняття більшості законів потрібно поріг в 60 голосів.

Резолюція про бюджет, якщо вона буде схвалена Палатою представників і Сенатом, активує законодавчий інструмент, званий "узгодженням", що дозволить пройти Сенат з 51 голосом, у тому числі 48 від демократів, двох незалежних депутатів, які блокуються з ними, і віце-президента Камали Харріс.

Нагадаємо, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) Сполучених Штатів у 2020 році скоротився на 3,5%. Це є найгіршим показником з 1946 року, а також першим річним зниженням ВВП після Великої рецесії 2007-09 років.

Як повідомляло РБК-Україна, за прогнозом Бюджетного управління Конгресу США, реальний валовий внутрішній продукт США повернеться до свого допандемічного рівня в середині 2021 року. Економічне зростання, що почалося в середині 2020 року, триватиме до 2031 року.