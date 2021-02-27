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У Конгресі США схвалили пакет Байдена з заходами на 1,9 трлн доларів

Новость на русском → Вашингтон, Субота 27 лютого 2021 11:17
У Конгресі США схвалили пакет Байдена з заходами на 1,9 трлн доларів Фото: Джо Байден (flickr by Todd Jacobucci)
Автор: РБК-Україна

Палата представників Конгресу США схвалила запропонований президентом Джо Байденом пакет заходів підтримки на 1,9 трлн доларів. Гроші виділять на стимулювання американської економіки в умовах пандемії.

Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що пакет передбачає, що близько 400 млрд доларів виділять на боротьбу з пандемією, ще близько 1 трлн - на допомогу населенню, решта піде на стимулювання економіки.

При цьому пропозиція Байдена підняти мінімальну оплату праці до 15 доларів на годину не увійшла до програми. Очікується, що в Сенаті пакет Байдена можуть прийняти за спрощеною процедурою.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Сенаті пакет Байдена потенційно може зіткнутися з проблемами, оскільки там місця розподілені майже 50 на 50 між демократами і республіканцями. Для прийняття більшості законів потрібен поріг в 60 голосів.

До цього стало відомо, що економіка США у 2020 року у зв'язку з пандемією COVID впала на 3,5%, що є найгіршим показником з часів закінчення Другої світової війни.

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