У Конгресі США схвалили пакет Байдена з заходами на 1,9 трлн доларів

Палата представників Конгресу США схвалила запропонований президентом Джо Байденом пакет заходів підтримки на 1,9 трлн доларів. Гроші виділять на стимулювання американської економіки в умовах пандемії.

Повідомляється, що пакет передбачає, що близько 400 млрд доларів виділять на боротьбу з пандемією, ще близько 1 трлн - на допомогу населенню, решта піде на стимулювання економіки.

При цьому пропозиція Байдена підняти мінімальну оплату праці до 15 доларів на годину не увійшла до програми. Очікується, що в Сенаті пакет Байдена можуть прийняти за спрощеною процедурою.