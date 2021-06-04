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США готують наступальні кібероперації проти хакерів Росії, - NBC

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Вашингтон, П'ятниця 04 червня 2021 08:31
США готують наступальні кібероперації проти хакерів Росії, - NBC Фото: проти хакерів РФ готують спецоперацію (freepik.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Влада США розглядає кібератаки на американські компанії, які почастішали, як загрозу нацбезпеці. В уряді вивчають можливість наступальних кібероперацій проти хакерів Росії.

Про це повідомляє NBC News.

Джерела видання повідомляють, що Білий дім розглядає атаки як загрозу національній безпеці, використовує спецслужби для стеження за іноземними злочинцями і планує наступальні кібероперації проти хакерів всередині Росії.

"Десь наприкінці минулого року всі вирішили, що це піднялося до рівня загрози національній безпеці", - сказав кіберексперт з Центру стратегічних і міжнародних досліджень Джеймс Льюїс.

Агентство національної безпеки почало стежити за деякими іноземними злочинними хакерськими групами влітку 2019 року після зростання числа атак на лікарні та місцеві органи влади. Чиновники уточнюють, що збір розвідданих ставить США в більш вигідне становище, щоб націлитися на групи, якщо президент накаже "завдати удару".

Нагадаємо, після атаки російських хакерів фабрики JBS повністю відновили роботу.

Зазначимо, кібератака на велику бразильську кампанію JBS зупинила виробництво м'яса у Північній Америці та Австралії.

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США готують наступальні кібероперації проти хакерів Росії, - NBC
США готують наступальні кібероперації проти хакерів Росії, - NBC
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