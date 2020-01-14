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Джуліані планує представляти Трампа на засіданні про імпічмент

Новини » В світі     14.01.2020 - 19:53
Джуліані планує представляти Трампа на засіданні про імпічмент
Фото: Рудольф Джуліані (kmu.gov.ua)

Джуліані чинить тиск на Трампа з метою включення його в команду адвокатів для захисту президента США в Сенаті

Адвокат президента США Руді Джуліані планує представляти інтереси Дональда Трампа під час судового процесу в Сенаті по справі його імпічменту американського президента. Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що Джуліані останнім часом чинив тиск на Трампа з вимогою включити його в команду юристів, які будуть захищати інтереси американського президента в Сенаті. Головним аргументом Джуліані є те, що він знає справу зсередини.

Наголошується, що керувати захистом Трампа в Сенаті будуть адвокат Білого дому Пет Чиполлоне, а також сторонній юрист Джей Секулоу, при цьому до складу команди будуть включені і інші адвокати.

При цьому за даними джерел у Білому домі, Джуліані навряд чи буде включений у команду юристів з-за його причетності до даного процесу.

"Президент ніколи не буде залучати його до суду в Сенаті, з-за того, що він є потенційним свідком", - повідомили джерела CNN в Білому домі.

Нагадаємо, раніше Джуліані висловив готовність дати свідчення в рамках розгляду в Сенаті щодо імпічменту Трампа. Крім цього він заявив про готовність взяти участь в якості захисника під час засідань у справі про імпічмент.

Також повідомлялося, що Палата представників проведе голосування про передачу справи про імпічмент Трампа в Сенат у середу, 15 січня. Раніше Палата представників проголосувала за оголошення двох статей звинувачення президента США - перевищенні повноважень і перешкоджанні розслідуванню Конгресу.

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