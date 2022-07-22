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У Сенат США внесли резолюцію, яка засуджує дії режиму Лукашенка

Фото: Сенат США засудив дії режиму Лукашенка
Автор: РБК-Україна

У Сенат США внесли резолюцію до других роковин придушення мирних демократичних протестів у Білорусі. Її представили демократи Дік Дурбін і Джин Шахін, а також республіканець Том Тілліс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст документа, оприлюдненого на персональній сторінці сенатора Дурбіна.

Співавторами резолюції виступили сенатори від обох партій - Марко Рубіо, Кріс Ван Холлен, Деб Фішер, Кріс Кунс, Ед Маркі та Бен Кардін.

"Білоруському народу набридло пригнічення з боку Лукашенка та його боягузливу продажність щодо Володимира Путіна, який використав цю країну для нападу на Україну", - зазначив сенатор Дурбін.

Політик наголосив, що Сенат США повністю підтримує прагнення білорусів жити у демократичній, суверенній, незалежній країні.

"Ми солідарні зі Світланою Тихановською та білоруським народом, який продовжує прагнути встановлення свободи в Білорусі", - додав він.

Нагадаємо, у серпні 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори. Результати голосування були сфальсифіковані, а Лукашенко заявив про свою перемогу.

По всій країні прокотилася хвиля протестів. Однак диктатор віддав злочинний наказ і дозволив силовинам придушити мітинги. ОМОНівці жорстоко били людей на вулицях, затримували без жодних підстав та знущалися в ізоляторах тимчасового тримання.

Опісля, 2 жовтня 2020 року, Євросоюз запровадив санкції проти 40 білоруських чиновників. Згодом, 17 грудня, ввів ще один пакет і заявив, що розширюватиме обмеження, якщо ситуація в країні не зміниться.

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Олександр ЛукашенкоСполучені Штати АмерикиБілорусьСенат США