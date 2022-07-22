У Сенат США внесли резолюцію, яка засуджує дії режиму Лукашенка

Співавторами резолюції виступили сенатори від обох партій - Марко Рубіо, Кріс Ван Холлен, Деб Фішер, Кріс Кунс, Ед Маркі та Бен Кардін.

"Білоруському народу набридло пригнічення з боку Лукашенка та його боягузливу продажність щодо Володимира Путіна, який використав цю країну для нападу на Україну", - зазначив сенатор Дурбін.

Політик наголосив, що Сенат США повністю підтримує прагнення білорусів жити у демократичній, суверенній, незалежній країні.

"Ми солідарні зі Світланою Тихановською та білоруським народом, який продовжує прагнути встановлення свободи в Білорусі", - додав він.