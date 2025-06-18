Сенат США отложил "разрушительные санкции" против России из-за войны Израиля и Ирана, - СМИ

Как сообщает издание, сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь сосредотачиваются на переработанной версии своего законопроекта, который защитит союзников Украины от некоторых санкций за торговлю с Россией и внесет другие технические изменения. Но их надежды на то, что законопроект будет принят Сенатом в этом месяце, угасли, поскольку появились другие приоритеты.

В частности, лидеры Республиканской партии хотят, чтобы на следующей неделе законопроект президента Дональда Трампа о налогах и расходах был рассмотрен, а Иран толкает американского лидера на грань прямого военного столкновения. Кроме того, Трамп не дал Сенату "зеленого света" на принятие санкций.

Лидер большинства в Сенате Джон Тун, член республиканской партии, заявил, что "июльские сроки" для рассмотрения санкций против России являются наиболее вероятными на данный момент.

"Мы очень открыты к переговорам, мы стараемся сотрудничать с администрацией с точки зрения сроков", - сказал он.

В свою очередь Грэм заявил, что Сенату "придется немного подождать" с санкциями против России, не назвав конкретных сроков.

"Сейчас ситуация с Ираном меняется. Это не значит, что я забыл о России или Украине. Совсем нет. Иран в центре внимания. Но скорее раньше, чем позже", - отметил сенатор.