Байден назвал "преступным бездействием" задержку с помощью Украине

Президент США Джо Байден прокомментировал задержку с выделением средств для поддержки Украины в Конгрессе США. По его словам, такая задержка является "преступным бездействием" со стороны конгрессменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Во время встречи с немецким канцлером Олафом Шольцом в Вашингтоне американский президент предупредил об "ужасающих последствиях" в случае, если американские конгрессмены не одобрят финансирование для Украины.

"Неспособность Конгресса поддержать Украину близка к преступной халатности. Это возмутительно", - заявил Байден в Белом доме.

В то же время немецкий канцлер выразил надежду, что американские конгрессмены все же придут к согласию и выделят средства в поддержку Украины.

"Надеюсь, Палата представителей последует за вами и примет необходимое решение о поддержке", - сказал Шольц.

Помощь Украине от США

В США закончились выделенные ранее средства на поддержку Украины. Новый пакет финансирования по запросу Байдена должен выделить американский Конгресс. Но этот запрос рассматривается еще с прошлого октября, и только недавно начал продвигаться.

На днях Сенат США принялся за рассмотрение законопроекта о выделении средств для поддержки Украины и Израиля. По нему продолжаются дебаты, в ходе которых сенаторы предлагают свои правки. После завершения дебатов и рассмотрения поправок законопроект вынесут на финальное голосование в Сенате.

Однако, это еще не все. В дальнейшем законопроект должна рассмотреть Палата представителей США, которая и создавала проблемы для рассмотрения запроса Байдена на финансирование. Детальнее - в материале РБК-Украина.

Как заявлял глава комитета по разведке Палаты представителей конгрессмен-республиканец Майк Тернер во время своего визита в Киев, в США полностью поддерживают помощь Украине. Он уверен, что Конгресс одобрит финансирование.

По словам главы фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давида Арахамии, Украине хватит военных ресурсов еще на два месяца без новой помощи от США.

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