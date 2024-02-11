Трамп призвал Сенат не голосовать за финпомощь Украине и другим странам

Бывший президент США Дональд Трамп призвал не утверждать финансовую помощь Соединенных Штатов для других стран. Заявление прозвучало во время рассмотрения Сенатом законопроекта о выделении пакета помощи на 95 млрд долларов для группы стран, среди которых Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сеть Truth Social.

Трамп отметил, что США не должны предоставлять финансовую помощь ни одной стране "если это только не делается в виде займа, а не просто передачи средств". Он убежден, что средства можно занимать исключительно на чрезвычайно выгодных условиях, "например, без процентов и на неограниченный срок".

Кроме того, по мнению лидера республиканцев, такое соглашение должно сопровождаться дополнительными условиями со стороны США.

"Мы никогда больше не должны давать деньги без надежды на их возвращение или без каких-либо "оговорок". Соединенные Штаты Америки больше не должны шить себя в дураки!", - написал экс-президент.

Добавим, что во время своего выступления перед избирателями в Южной Каролине в субботу, 10 февраля, Трамп в очередной раз заявил, что готов самостоятельно "урегулировать" войну в Украине.

Финансовая помощь США для Украины

Сенат США 8 февраля заблокировал разработанный совместно демократами и республиканцами законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, включающий меры для защиты южной границы США.

Сенат решил повторно пересмотреть проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, но уже без миграционной реформы и безопасности границы.

В тот же день Сенат США начал рассмотрение законопроекта о выделении средств на поддержку Украины и Израиля. Сейчас по нему продолжаются дебаты, во время которых сенаторы предлагают свои правки. После завершения дебатов и рассмотрения поправок, документ вынесут на финальное голосование в Сенате.

Далее законопроект должна рассмотреть Палата представителей США, которая ранее провалила голосование за другие пакеты финансовой помощи для Украины и других стран, в частности из-за давления Трампа на конгрессменов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.