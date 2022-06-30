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Путін назвав наслідки розміщення військових сил НАТО у Фінляндії та Швеції

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Москва, Четвер 30 червня 2022 01:53
Путін назвав наслідки розміщення військових сил НАТО у Фінляндії та Швеції Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

Росія дзеркально відповість на розміщення військової інфраструктури НАТО у Фінляндії та Швеції. Про які конкретно кроки йдеться, в заяві не уточнюється.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Путін також підкреслив, що у Росії сьогодні немає ніяких проблем з Фінляндією і Швецією. Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито не представляє ніяких загроз для країн Балтії та Фінляндії.

Нагадаємо, що в Мадриді з 28 по 30 Червня проходить саміт НАТО. Члени Альянсу визнали Росію загрозою колективної безпеки і запросили Фінляндію і Швецію стати членами НАТО.

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