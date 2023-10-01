Сенат США вслед за Конгрессом утвердил проект временного финансирования правительства

После одобрения Палатой представителей США временного финансирования правительства Сенат утвердил законопроект, чтобы не допустить "шатдауна".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC .

За принятие законопроекта выступили 88 сенаторов, против 9 сенаторов-республиканцев: Марша Блэкберн и Билл Хагерти, Майк Браун, Тед Круз, Роджер Маршалл, Майк Ли, Рэнд Пол и Эрик Шмитт.

Теперь законопроект отправляется на стол президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, где он, как ожидается, будет подписан, едва избежав "шатдауна".

"Шатдаун" в США

Угроза приостановки работы правительства связана с позицией ультраправых республиканцев. Они блокировали принятие бюджетных законопроектов на следующий финансовый год, требуя урезать, по их мнению, излишние расходы.

В том числе они выступали против дополнительной помощи Украине. В последний Белый дом пытался включить хотя бы компромиссные 6 млрд долларов для нашей страны до середины ноября, но инициатива не смогла набрать достаточно голосов.

Вечером 30 сентября Палата представителей одобрила временное финансирование правительства во избежание "шатдауна", который должен был состояться уже 1 октября.

Отметим, что в целом администрация намерена Джо Байдена получить "добро" на пакет суммой более 40 млрд долларов, из которого около 24 млрд должны быть выделены Украине.