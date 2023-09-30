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Байден поддержит законопроект о финансировании правительства США. Сколько денег выделят для Украины

Суббота 30 сентября 2023 23:19
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Байден поддержит законопроект о финансировании правительства США. Сколько денег выделят для Украины Фото: президент США Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Палата представителей США 30 сентября приняла 45-дневную бюджетную резолюцию. Ее также поддержал президент США Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Известно, что законопроект о краткосрочном финансировании включает помощь при стихийных бедствиях и продолжении федеральной программы страхования от наводнений.

Результат голосования – результат – 335 голосов "за". Против законопроекта проголосовали один демократ и 91 республиканец.

Теперь Сенат должен утвердить законопроект до 12:01 (до 19:01 по Киеву), чтобы не допустить шатдауна. В случае, если Сенат поддержит проект, он отправится на подпись к президенту США Джо Байдену.

Байден должен подписать документ до наступления воскресенья по местному времени во избежание прекращения работы федерального правительства.

При этом представитель Белого дома заявил о поддержке администрацией Байдена законопроекта Палаты представителей.

Он подчеркнул, что этот закон предотвращает глубокое сокращение внутренних программ и предусматривает оказание помощи в случае стихийных бедствий. По словам чиновника, администрация ожидает, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти вскоре вынесет на голосование еще один законопроект в поддержку Украины.

Заметим, что в вышеуказанном законопроекте не указано о расходах, которые должны пойти на помощь Украине.

Почему была угроза шатдауна

Угроза приостановки работы правительства связана с позицией ультраправых республиканцев. Они блокировали принятие бюджетных законопроектов на следующий финансовый год, требуя урезать, по их мнению, излишние расходы.

В том числе они выступали против дополнительной помощи Украине. В последний Белый дом пытался включить хотя бы компромиссные 6 млрд долларов для нашей страны до середины ноября, но инициатива не смогла набрать достаточно голосов.

Отметим, что в целом администрация намерена Джо Байдена получить "добро" на пакет суммой более 40 млрд долларов, из которого около 24 млрд должны быть выделены Украине.

Детальнее об этом читайте в материале "У Байдена запустили отсчет в шатдаун. Что это такое и как повлияет на помощь Украине".

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