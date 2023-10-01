Сенат США слідом за Конгресом затвердив проєкт тимчасового фінансування уряду

Після схвалення Палатою представників США тимчасового фінансування уряду Сенат затвердив законопроєкт, щоб не допустити "шатдауну".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC .

За ухвалення законопроєкту виступили 88 сенаторів, проти 9 сенаторів-республіканців: Марша Блекберн і Білл Хагерті, Майк Браун, Тед Круз, Роджер Маршалл, Майк Лі, Ренд Пол та Ерік Шмітт.

Тепер законопроект відправляється на стіл президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, де його, як очікується, буде підписано, ледве уникнувши "шатдауну".

"Шатдаун" в США

Загроза призупинення роботи уряду пов'язана з позицією ультраправих республіканців. Вони блокували ухвалення бюджетних законопроектів на наступний фінансовий рік, вимагаючи урізати, на їхню думку, зайві витрати.

У тому числі, вони виступали проти додаткової допомоги Україні. До останнього Білий дім намагався включити хоча б компромісні 6 млрд доларів для нашої країни до середини листопада, але ініціатива не змогла набрати достатньо голосів.

Ввечері 30 вересня Палата представників схвалила тимчасове фінансування уряду, щоб уникнути "шатдауну", який мав відбутися вже 1 жовтня.

Зазначимо, загалом адміністрація має намір Джо Байдена отримати "добро" на пакет сумою понад 40 млрд доларів, з якого близько 24 млрд мають бути виділені Україні.