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Сенат США розгляне санкції проти Росії наступного тижня

Новини » Політика     15.12.2019 - 11:31
Сенат США розгляне санкції проти Росії наступного тижня
Ілюстративне фото (УНІАН)

Засідання Сенату щодо санкцій відбудеться 18 грудня

Сенат Сполучених Штатів Америки у середу, 18 грудня, обговорить законопроект про введення нових санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на графік засідань американського Сенату.

Планується, що на наступному засідання комітету з питань бізнесу буде розглянуто законопроект, що передбачає введення санкцій проти Росії за втручання у демократичні процеси за кордоном, в тому числі у американські президентські вибори, а також за її дії в Сирії та агресію проти України.

Нагадаємо, розгляд законопроекту про санкції проти Росії за втручання в американські вибори планували розглянути 11 грудня, але член Сенату США від Республіканської партії Майк Крейпо заблокував спробу демократів проголосувати за документ. Крейпо є головою банківського комітету, який має юрисдикцію щодо санкцій.

Також РБК-Україна писало, що комітет з закордонних справ Сенату США 11 грудня затвердив законопроект, що передбачає введення санкцій проти російських фізичних і юридичних осіб за підтримку сирійського уряду Башара Асада. Далі документ передадуть на розгляд Сенату повного складу, де в нього можуть бути внесені корективи.

Крім того, 13 грудня Європейський союз ухвалив рішення про продовження економічних санкцій проти Росії. Офіційне оформлення обмежень відбудеться наступного тижня. Санкції проти Росії було продовжено ще на 1 рік.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиСанкції проти Росії
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