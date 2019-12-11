Сенатор США заблокував проект санкцій за втручання у вибори

Фото: Майк Крэйпо (facebook com mikecrapo)

Сенатор США вважає, що ці санкції призначені нібито для нападок на адміністрацію Трампа

Член сенату Конгресу США від Республіканської партії Майк Крэйпо заблокував спробу демократів прийняти резолюцію про санкції за втручання в американські вибори. Про це повідомляє The Hill.

За його словами, механізми, які передбачені законопроектом, більшою мірою призначені нібито для нападок на адміністрацію Трампа і республіканців, а не на захист від спроб втрутитися в американські вибори з боку Росії та інших країн. Уточнюється, що Крейпо є головою банківського комітету, який володіє юрисдикцією щодо санкцій.

"Я думаю, що президент Трамп, ймовірно, ввів більше санкцій проти росіян, ніж будь-який президент у нашій історії", - заявив Крэйпо.

Нагадаємо, Комітет Сенату США з міжнародних відносин 11 грудня планував провести голосування щодо законопроекту про санкції проти Росії. Новий законопроект повинен був посилити санкції.

Як повідомляло РБК-Україна, в минулому році Дональд Трамп підписав указ, який дозволяє ввести санкції проти іноземних компаній або осіб, які втручаються в американські вибори.

Американський лідер назвав документ ще одним рядком в списку жорстких заходів по захисту виборчої системи США. Він підкреслив, що указ вимагає від спецслужб США оцінки ступеня будь-якого іноземного втручання після виборів різного рівня, які пройшли на території країни.