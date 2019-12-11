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Комітет Сенату США схвалив санкції проти РФ за допомогу Сирії

Новини » Політика     11.12.2019 - 18:42
Комітет Сенату США схвалив санкції проти РФ за допомогу Сирії
Ілюстративне фото (maxpixel.net)

Документ надійде на розгляд Сенату повного складу

Комітет у закордонних справах Сенату Конгресу США в середу, 11 грудня, затвердив законопроект, що передбачає введення санкцій проти російських фізичних і юридичних осіб за підтримку сирійського уряду. Про це повідомив старший демократ комітету Роберт Менендес в Twitter.

Повідомляється, документ надійде на розгляд Сенату повного складу, де в нього можуть бути внесені корективи.

Нагадаємо, член сенату Конгресу США від Республіканської партії Майк Крейпо заблокував спробу демократів прийняти резолюцію про санкції за втручання в американські вибори. Зазначено, що механізми, які передбачені законопроектом, більшою мірою призначені нібито для нападок на адміністрацію Трампа і республіканців, а не на захист від спроб втрутитися в американські вибори з боку Росії та інших країн. Уточнюється, що Крейпо є головою банківського комітету, який має юрисдикцію щодо санкцій.

У минулому році Дональд Трамп підписав указ, який дозволяє ввести санкції проти іноземних компаній або осіб, які втручаються в американські вибори.

Американський лідер назвав документ ще одним рядком у списку жорстких заходів щодо захисту виборчої системи США. Він підкреслив, що указ вимагає від спецслужб США оцінки ступеня будь-якого іноземного втручання після виборів різного рівня, які пройшли на території країни.

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