Сенат США сегодня проголосует за назначение глав Госдепа и Пентагона

Сенат США сегодня проголосует за назначение Государственного секретаря и главы Пентагона. На эти должности рассматривают Марко Рубио и Пита Хегсета соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой CNN .

Ожидается, что два ключевых комитета Сената встретятся после инаугурации, чтобы проголосовать за соответствующие кандидатуры Марко Рубио и Пита Хегсета на должности главы Госдепа и Пентагона.

Комитет Сената по внутренней безопасности и правительственным делам также соберется, чтобы рассмотреть кандидатуры Кристи Ноэм и Рассела Воута.

Расписание сената на понедельник (по киевскому времени):