Сенат США сегодня проголосует за назначение глав Госдепа и Пентагона
Сенат США сегодня проголосует за назначение Государственного секретаря и главы Пентагона. На эти должности рассматривают Марко Рубио и Пита Хегсета соответственно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой CNN.
Ожидается, что два ключевых комитета Сената встретятся после инаугурации, чтобы проголосовать за соответствующие кандидатуры Марко Рубио и Пита Хегсета на должности главы Госдепа и Пентагона.
Комитет Сената по внутренней безопасности и правительственным делам также соберется, чтобы рассмотреть кандидатуры Кристи Ноэм и Рассела Воута.
Расписание сената на понедельник (по киевскому времени):
- 15:15: Сенатский комитет по иностранным делам проводит заседание в Капитолии и голосует за кандидатуру Рубио на должность госсекретаря.
- 16:30: Сенат принимает решение.
- 17:00: Сенатский комитет по вооруженным силам проводит заседание и голосует за кандидатуру Хегсета на должность министра обороны.
- 17:30: Заседание Комитета по вопросам внутренней безопасности и правительственных дел, на котором рассматривается кандидатура Ноема на должность министра внутренней безопасности и кандидатура Воута на должность министра по вопросам управления и бюджета. На этой неделе Воут еще должен предстать перед бюджетным комитетом.17:30
- 17:30: Сенат голосует за поправку сенатора от Республиканской партии Джони Эрнста (возможное голосование) и окончательное принятие закона Лейкена-Райли.
Инаугурация Трампа
Напомним, сегодня, 20 января, новым президентом США официально станет Дональд Трамп. Он еще в ноябре с уверенным отрывом победил на президентских выборах.
Заметим, что ранее Reuters писало о том, что команда Трампа после инаугурации планирует провести "чистки" генералов и офицеров в Пентагоне. В частности, это касается всех приближенных к бывшему председателю Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли.
Это может быть связано с тем, что Милли резко критиковал Трампа и называл его "фашистом до мозга костей".
РБК-Украина писало, кто может стать ключевыми фигурами в администрации нового президента США.
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