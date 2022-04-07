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Сенат США проголосував за відмову від імпорту енергоносіїв з Росії

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Вашингтон, Четвер 07 квітня 2022 18:51
Сенат США проголосував за відмову від імпорту енергоносіїв з Росії Фото: Палата представників США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сенатори США проголосували за заборону імпорту енергоносіїв з Росії у відповідь за розв'язану Москвою війну в Україні. Законопроєкт підтримали більш ніж половина сенаторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Сенату.

Законопроєкт про заборону імпорту російських енергоносіїв підтримали 55 зі 100 сенаторів. Проти документа поки ніхто не проголосував.

Нагадаємо, в ході сьогоднішнього засідання сенатори схвалили скасування статусу найбільшого сприяння в торгівлі для Росії.

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