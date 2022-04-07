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Сенат США проголосовал за отказ от импорта энергоносителей из России

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Вашингтон, Четверг 07 апреля 2022 18:51
Сенат США проголосовал за отказ от импорта энергоносителей из России Фото: Палата представителей США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сенаторы США проголосовали за запрет импорта энергоносителей из России в ответ за развязанную Москвой войну в Украине. Законопроект поддержали больше половины сенаторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Сената.

Законопроект о запрете импорта российских энергоносителей поддержали 55 из 100 сенаторов. Против документа пока никто не проголосовал.

Напомним, в ходе сегодняшнего заседания сенаторы одобрили отмену статуса наибольшего благоприятствования в торговле для России.

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