Сенат США просуває законопроєкт про допомогу Україні на 40 млрд доларів

Під час процедурного голосування 81 сенатор проголосував за, а 11 - проти. При цьому очікується, що в середу Сенат вже остаточно прийме закон. Якщо в нього не будуть внесені зміни, то його підпише президент США Джо Байден, і закон набуде чинності.

Громадська підтримка допомоги Україні залишається стабільною і сильною. Опитування університету Монмута, проведене в понеділок, показало, що 77% американців підтримують відправку зброї в Україну. У телефонному опитуванні 807 дорослих, проведеному з 5 по 9 травня, похибка склала 3,5 процентних пункта.