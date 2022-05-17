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Сенат США просуває законопроєкт про допомогу Україні на 40 млрд доларів

Фото: Сенат США під час процедурного голосування схвалив надання допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Сенат США переважною більшістю голосів під час процедурного голосування схвалив надання допомоги Україні в розмірі 40 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Під час процедурного голосування 81 сенатор проголосував за, а 11 - проти. При цьому очікується, що в середу Сенат вже остаточно прийме закон. Якщо в нього не будуть внесені зміни, то його підпише президент США Джо Байден, і закон набуде чинності.

Громадська підтримка допомоги Україні залишається стабільною і сильною. Опитування університету Монмута, проведене в понеділок, показало, що 77% американців підтримують відправку зброї в Україну. У телефонному опитуванні 807 дорослих, проведеному з 5 по 9 травня, похибка склала 3,5 процентних пункта.

Нагадаємо, 7 травня Байден оголосив про виділення Україні нового пакету допомоги у розмірі 33 млрд доларів, до якого увійдуть артилерійські боєприпаси, радари та інше військове обладнання.

Розглядаючи ініціативу американського лідера Палата представників збільшила пакет допомоги Україні до 40 млрд доларів.

Ми також писали про те, що Сенат США через нову поправку не зміг швидко прийняти пакет допомоги Україні на 40 млрд доларів.

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