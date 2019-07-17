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Сенат США прийняв резолюцію, присвячену Революції Гідності


Сенат США закликає зберігати жорсткий санкційний режим проти РФ до виконання нею своїх міжнародних зобов’язань

Сенат Сполучених Штатів Америки одностайним рішенням ухвалив резолюцію, присвячену 5-ій річниці Революції Гідності та пам'яті Героїв Небесної Сотні. Про це повідомляє прес-служба посольства США в Україні.

У резолюції говориться про те, що Сенат США засуджує російську агресію по відношенню до України та закликає міжнародних партнерів зберігати санкцій проти РФ. Крім того, Сенат називає газопровід "Північний потік - 2" значною загрозою безпеці Європи, спрямованої на підрив економічної стабільності України та посилення її вразливості перед подальшими російськими військовими інтервенціями.

Разом з тим, десятки сенаторів від Республіканської та Демократичної партій висловлюють підтримку усім українським політичним в’язням, що утримуються в РФ та підконтрольних їй територіях на основі сфабрикованих обвинувачень, засуджують російську агресію в Керченській протоці та не визнають анексію Криму.

Сенат вітає створення автокефальної Православної Церкви України як важливої віхи у побудові Україною власного майбутнього, вільного від російського впливу.

Також сенатори вітають український народ з нагоди успішного проведення вільних та справедливих виборів президента України та інавгурації Володимира Зеленського на посаду глави держави.

Нагадаємо, група підтримки України в Конгресі США представила проект двопартійної резолюції Палати представників з засудженням рішення ПАРЄ про відновлення права голосу Росії в організації.

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