Сенат США прийняв резолюцію, присвячену Революції Гідності

Сенат Сполучених Штатів Америки одностайним рішенням ухвалив резолюцію, присвячену 5-ій річниці Революції Гідності та пам'яті Героїв Небесної Сотні. Про це повідомляє прес-служба посольства США в Україні.

У резолюції говориться про те, що Сенат США засуджує російську агресію по відношенню до України та закликає міжнародних партнерів зберігати санкцій проти РФ. Крім того, Сенат називає газопровід "Північний потік - 2" значною загрозою безпеці Європи, спрямованої на підрив економічної стабільності України та посилення її вразливості перед подальшими російськими військовими інтервенціями.

Разом з тим, десятки сенаторів від Республіканської та Демократичної партій висловлюють підтримку усім українським політичним в’язням, що утримуються в РФ та підконтрольних їй територіях на основі сфабрикованих обвинувачень, засуджують російську агресію в Керченській протоці та не визнають анексію Криму.

Сенат вітає створення автокефальної Православної Церкви України як важливої віхи у побудові Україною власного майбутнього, вільного від російського впливу.

Також сенатори вітають український народ з нагоди успішного проведення вільних та справедливих виборів президента України та інавгурації Володимира Зеленського на посаду глави держави.

Нагадаємо, група підтримки України в Конгресі США представила проект двопартійної резолюції Палати представників з засудженням рішення ПАРЄ про відновлення права голосу Росії в організації.