В Госдепе США назвали "очень жалким" новое наступление России

Новое наступление России на востоке Украины является очень жалким. Российский диктатор Владимир Путин достаточно самонадеян, если верит, что он может победить Украину.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Вы видите, как война перемалывается на востоке, в Бахмуте. Россия заявила, что начинает новое наступление. Ну, если это оно, то это очень жалко, я бы сказала", - заявила она.

Нуланд добавила, что на данный момент в войне убито и ранено более 200 тысяч россиян, и что Россия в некоторых категориях потеряла более половины своей военной техники в войне против Украины.

"Я думаю, что более интересный вопрос заключается в том, будет ли российский народ терпеть это, учитывая, сколько своих сыновей они теряют, более 200 000тысяч россиян убиты в бою или ранены в бою в течение года. В некоторых категориях они потеряли более половины своей военной техники в этой войне, и более миллиона самых ярких и лучших россиян покинули страну", - заявила она.

При этом она подчеркнула, что война в Украине ничего не принесла среднестатистическому россиянину.

"Так что же эта война принесла среднему россиянину? Ничего. Смерть, разрушения, потерю будущего, потерю технологического и экономического потенциала, который мог бы быть получен в результате интеграции с нами. Поэтому более интересным является то, будет ли российский народ терпеть это", - добавила Нуланд.

Напомним, ранее Нуланд заявила, США и страны G7 намерены 24 февраля ввести новый масштабный пакет санкций против России.

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