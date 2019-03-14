Сенат США відхилив декларацію президента про НС

Дональд Трамп пообіцяв накласти вето

В Сенате Соединенных Штатов Америки (США) проголосовали против декларации президента Дональда Трампа о чрезвычайном положении на границе США с Мексикой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FoxNews.

Так, 59 сенаторов против 41 проголосовали, чтобы отменить заявленную Трампом декларацию о чрезвычайном положении на границе страны.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter уже заявил, что он наложит вето на резолюцию.

"С нетерпением жду того, чтобы наложить вето на "вдохновенный" демократами резолюцию, что откроет границы на фоне увеличения преступности, наркотиков и торговли людьми в нашей стране. Я благодарю всем сильным республиканцам, которые проголосовали за поддержку безопасности границ и нашу чрезвычайно нужную стену", - написал Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп подписал документ о введении режима чрезвычайного положения в США - на южной границе страны.

Сообщается, что это позволит ему получить средства в размере около 8 млрд долларов для возведения стены без одобрения Конгресса.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале августа президент США заявил, что строительство стены на границе с Мексикой уже началось. Трамп подчеркивал, что республиканцы "хотят сильные границы и отсутствие преступности", в то время как демократы "выступают за открытые границы".