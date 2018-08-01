Трамп заявив про початок будівництва стіни на кордоні з Мексикою

Новини Політика 01.08.2018 - 07:46
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)

Дональд Трамп заявив, що будівництво стіни на кордоні з Мексикою вже почалося

Під час виступу в місті Тампа, штат Флорида, президент США заявив, що будівництво стіни на кордоні з Мексикою вже почалося. Про це повідомляється в опублікованому відео на каналі CNBC.

Дональд Трамп заявив, що республіканці "хочуть сильні кордони і відсутність злочинності", в той час як демократи "виступають за відкриті кордони".

"Багато хто не знає, але ми вже почали будувати стіну. У нас є 1,6 млрд доларів, і ми почали споруджувати великі ділянки стіни", - заявив Дональд Трамп під час виступу.

Також лідер США додав, що "ми хочемо що б безпека у наших кордонів була на максимумі".

Нагадаємо, Трамп назвав одну з головних причин необхідності стіни на кордоні з Мексикою. Одна з причин, по якій США необхідно побудувати стіну на кордоні з Мексикою, - рекордне зростання кількості вбивств в минулому році.

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Теги:  Сполучені Штати Америки,  Мексика,  Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС