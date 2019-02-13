Сенат США схвалив кандидатуру Барра на посаду генпрокурора

За запропонованого Трампом кандидата проголосували 55 сенаторів

Сенат Соединенных Штатов Америки проголосовал за выдвижение Уильяма Барра на пост генерального прокурора страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

За выдвижение Барра, кандидатуру которого предложил президент США Дональд Трамп, проголосовали 55 сенаторов, против - 44.

Как отмечает издание, единственным республиканцем, который проголосовал против выдвижения Барра, был сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол.

Напомним, в начале ноября президент США Дональд Трамп уволил с должности прокурора и главы Министерства юстиции Джеффа Сешнса и назначил исполняющим обязанности Мэтью Уитакера. Сам Сешнс сообщил, что написал об увольнении и заявил, что это делает по просьбе президента США. После этого Трамп внес в Сенат на утверждение кандидатуру Уильяма Барра на пост генерального прокурора.

В то же время заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн сообщил президенту США Дональду Трампу о своих намерениях уйти из Министерства юстиции, когда Уильям Барр вступит в должность.