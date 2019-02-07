Комітет Сенату США затвердив кандидатуру Вільяма Барра на посаду генпрокурора

Фото: Вільям Бар (twitter.com truthout)

Тепер за призначення Барра повинен буде проголосувати Сенат повного складу

Члени юридичного комітету Сенату Конгресу США затвердили кандидатуру Вільяма Барра на пост міністра юстиції і генерального прокурора країни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Сенату.

Повідомляється, що тепер за призначення Барра повинен буде проголосувати Сенат повного складу. При позитивному результаті він буде приведений до присяги в якості нового глави міністерства юстиції США.

Нагадаємо, на початку листопада повідомлялося, що президент США Дональд Трамп звільнив з посади прокурора і главу Міністерства юстиції Джеффа Сешнса і призначив виконуючим обов'язки Метью Вітакера. Сам Сешнс повідомив, що написав про звільнення і заявив, що це робить на прохання президента США.

Після цього Трамп вніс до Сенату на затвердження кандидатуру Вільяма Барра на посаду генерального прокурора.

РБК-Україна писало, що заступник генерального прокурора США Рід Розенштейн покине свій пост. Чиновник повідомив президенту США Дональду Трампу про свої наміри піти з Міністерства юстиції США, коли Вільям Бар, якого Трамп висунув на посаду генерального прокурора, вступить на посаду.