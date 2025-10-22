Сенат США готовит три новых законопроекта для усиления давления на Россию, - Axios

По словам законодателей и их помощников, Сенатский комитет по иностранным делам США в среду рассмотрит три законопроекта, направленные на усиление давления на Россию.

Инициативы имеют двухпартийную поддержку и призваны продемонстрировать готовность Конгресса к дальнейшим действиям против Москвы.

Примечательно, что заседание комитета совпадает с визитом в Вашингтон генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который в среду встретится с президентом Дональдом Трампом и ведущими законодателями.

Ожидается, что принятие этих законопроектов позволит сенаторам из обеих партий создать политический импульс для действий против России и покажет, что Конгресс готов к эскалации в ответ на агрессию Кремля.

"Чем больше мы можем сделать здесь, чтобы противостоять России, тем больше мы стремимся это сделать", - сказал сенатор Джеймс Риш.

Его коллега, демократ из Нью-Гемпшира сенатор Жанна Шахин добавила, что поскольку Белый дом, кажется, не желает действовать, то Конгрессу важно принять определенные меры.

"И я очень рада, что впервые в этом году мы будем иметь законопроекты, которые усложнят России продолжение этой войны", - пояснила она.

Детали инициатив

Во время заседания комитета планируется рассмотрение трех законопроектов: