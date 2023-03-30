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Сенат Польши осудил похищение украинских детей Россией

Новина українською →
Варшава, Четверг 30 марта 2023 18:03
Сенат Польши осудил похищение украинских детей Россией Фото: Сенат Польши осудил похищение украинских детей Россией (twitter.com/PolskiSenat)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 30 марта, Сенат Польши единогласно осудил похищение украинских детей Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

"Сенат Республики Польша осуждает бесчеловечную практику похищения украинских детей россиянами во время войны, ведущейся против Украины". - гласит резолюция, принятая Сенатом Польши.

За резолюцию проголосовали 90 сенаторов, все присутствующие в зале.

В резолюции Сенат также призвал международные организации и институты с соответствующей юридической компетенцией привлечь к уголовной ответственности лиц, совершивших военные преступления в Украине.

Сенаторы подчеркнули, что с начала агрессии против Украины российские власти осуществляют широкомасштабные незаконные массовые депортации украинских детей в Россию на оккупированных ими территориях.

Польша, добавили сенаторы, "сама пережила германизацию своих детей во время немецкой оккупации", поэтому она "не может остаться равнодушной к обращению уполномоченного по правам человека Украины, который также обвинил российские власти в продаже похищенных украинских детей для порнографических съемок, призвав международное сообщество прекратить эту практику и помочь вернуть домой всех похищенных и депортированных детей".

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, поскольку он виновен в депортации украинцев.

Кроме того, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщала, что Украина официально признает похищенными Россией 4390 детей.

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