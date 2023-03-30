Сенат Польши осудил похищение украинских детей Россией
В четверг, 30 марта, Сенат Польши единогласно осудил похищение украинских детей Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.
"Сенат Республики Польша осуждает бесчеловечную практику похищения украинских детей россиянами во время войны, ведущейся против Украины". - гласит резолюция, принятая Сенатом Польши.
За резолюцию проголосовали 90 сенаторов, все присутствующие в зале.
В резолюции Сенат также призвал международные организации и институты с соответствующей юридической компетенцией привлечь к уголовной ответственности лиц, совершивших военные преступления в Украине.
Сенаторы подчеркнули, что с начала агрессии против Украины российские власти осуществляют широкомасштабные незаконные массовые депортации украинских детей в Россию на оккупированных ими территориях.
Польша, добавили сенаторы, "сама пережила германизацию своих детей во время немецкой оккупации", поэтому она "не может остаться равнодушной к обращению уполномоченного по правам человека Украины, который также обвинил российские власти в продаже похищенных украинских детей для порнографических съемок, призвав международное сообщество прекратить эту практику и помочь вернуть домой всех похищенных и депортированных детей".
Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, поскольку он виновен в депортации украинцев.
Кроме того, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщала, что Украина официально признает похищенными Россией 4390 детей.
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