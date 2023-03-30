Сенат Польщі засудив викрадення українських дітей Росією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita .

"Сенат Республіки Польща засуджує нелюдську практику викрадення українських дітей росіянами під час війни, що ведеться проти України". - свідчить резолюція, ухвалена Сенатом Польщі.

За резолюцію проголосували 90 сенаторів, усі присутні в залі.

У резолюції Сенат також закликав міжнародні організації та інститути з відповідною юридичною компетенцією притягнути до кримінальної відповідальності осіб, які скоїли військові злочини в Україні.

Сенатори наголосили, що від початку агресії проти України російська влада здійснює широкомасштабні незаконні масові незаконні депортації українських дітей до Росії на окупованих нею територіях.

Польща, додали сенатори, "сама пережила германізацію своїх дітей під час німецької окупації", тож вона "не може залишитися байдужою до звернення уповноваженого з прав людини України, який також звинуватив російську владу в продажі викрадених українських дітей для порнографічних зйомок, закликавши міжнародне співтовариство припинити цю практику і допомогти повернути додому всіх викрадених і депортованих дітей".

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, оскільки він винний у депортації українців.

Крім того, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомляла, що Україна офіційно визнає викраденими Росією 4390 дітей.

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