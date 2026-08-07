Сенат начал обсуждать проект "адских санкций" Грэма против России
Сенат США начал обсуждение масштабного пакета санкций, инициированного сенатором Линдси Грэмом и направленного против России и Ирана. Окончательное голосование может состояться уже 7 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию журналиста Алекса Рауфоглу в соцсети X.
Сенат США начал обсуждать санкции против России и Ирана
Сенат США приступил к рассмотрению масштабного пакета санкций, инициированного сенатором Линдси Грэмом и направленного против России и Ирана. Окончательное голосование по документу может состояться уже сегодня.
Шумер предупредил об угрозе
Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что российский диктатор Владимир Путин продолжает проверять готовность Запада противостоять возможным угрозам со стороны России в отношении стран НАТО.
Он сослался на свежие разведданные о потенциальных угрозах и подчеркнул, что двухпартийный законопроект должен продемонстрировать долгосрочную готовность США поддерживать Украину.
"Такие головорезы, как Путин, не обращают внимания на наши слова - их интересует только то, что мы делаем", - заявил Шумер.
Рассмотрение санкционного пакета продолжается. В случае вынесения документа на голосование Сенат может принять решение уже в ближайшее время.
Что известно об "адских санкций" Грэма
США могут принять очередные жесткие ограничения против России уже в сентябре 2026 года. По оценкам украинской стороны, американский пакет будет существенно строже европейских санкционных мер.
Речь идет о законопроекте, который ранее разработал сенатор Линдси Грэм. В Украине рассчитывают, что американские законодатели поддержат документ в начале осени.
Возможна новая волна ограничений
Ожидается, что решение Вашингтона может иметь так называемый мультипликационный эффект и повлиять на дальнейшую санкционную политику союзников Украины.
В частности, принятие американского пакета может создать условия для новых решений со стороны международных партнеров Киева. Среди них:
- утверждение 22-го пакета санкций Евросоюза;
- усиление согласованных ограничений странами G7;
- введение дополнительных санкций другими государствами, поддерживающими Украину.
Таким образом, в Украине рассматривают возможное решение США как фактор, способный усилить международное санкционное давление на Россию уже в ближайшие месяцы.
Напоминаем, что после усиления российских атак против Украины Евросоюз расширил санкции, включив в ограничительный список еще пять человек. Решение связано с причастностью фигурантов к действиям России, направленным против украинского населения и критической инфраструктуры.