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Сенат почав обговорювати проект "пекельних санкцій" Грема проти Росії

18:25 07.08.2026 Пт
2 хв
Рішення Сенату США може посилити тиск на Москву вже найближчим часом
aimg Анастасія Никончук
Сенат почав обговорювати проект "пекельних санкцій" Грема проти Росії Фото: Чак Шумер (GettyImages)
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Сенат США розпочав обговорення масштабного пакету санкцій, ініційованого сенатором Ліндсі Гремом та спрямованого проти Росії та Ірану. Остаточне голосування може відбутися вже 7 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію журналіста Алекса Рауфоглу у соцмережі X.

Сенат США почав обговорювати санкції проти Росії та Ірану

Сенат США розпочав розгляд масштабного пакету санкцій, ініційованого сенатором Ліндсі Гремом та спрямованого проти Росії та Ірану. Остаточне голосування щодо документа може відбутися вже сьогодні.

Шумер попередив про загрозу

Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер заявив, що російський диктатор Володимир Путін продовжує перевіряти готовність Заходу протистояти можливим загрозам з боку Росії щодо країн НАТО.

Він послався на нові розвідувальні дані про потенційні загрози і підкреслив, що двопартійний законопроект має продемонструвати довгострокову готовність США підтримувати Україну.

"Такі головорізи, як Путін, не звертають уваги на наші слова – їх цікавить лише те, що ми робимо", – заявив Шумер.

Розгляд санкційного пакета продовжується. У разі винесення документа на голосування Сенат може ухвалити рішення вже найближчим часом.

Що відомо про "пекельні санкції" Грема

США можуть ухвалити чергові жорсткі обмеження проти Росії вже у вересні 2026 року. За оцінками української сторони, американський пакет буде суттєво суворішим за європейські санкційні заходи.

Йдеться про законопроект, який раніше розробив сенатор Ліндсі Грем. В Україні розраховують, що американські законодавці підтримають документ на початку осені.

Можлива нова хвиля обмежень

Очікується, що рішення Вашингтона може мати так званий мультиплікаційний ефект та вплинути на подальшу політику санкцій союзників України.

Зокрема, ухвалення американського пакету може створити умови для нових рішень з боку міжнародних партнерів Києва. Серед них:

  • затвердження 22-го пакету санкцій Євросоюзу;
  • посилення узгоджених обмежень країнами G7;
  • запровадження додаткових санкцій іншими державами, які підтримують Україну.

Таким чином, в Україні розглядають можливе рішення США як фактор, здатний посилити міжнародний санкційний тиск на Росію вже в найближчі місяці.

Нагадуємо, що після посилення російських атак проти України Євросоюз розширив санкції, включивши до обмежувального списку ще п'ятьох осіб. Рішення пов'язане із причетністю фігурантів до дій Росії, спрямованих проти українського населення та критичної інфраструктури.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Сенат США
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