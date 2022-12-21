Сенат поддержал кандидатуру нового посла США в России

Сенат США поддержал назначение Линн Трейси на должность посла Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В ходе голосование назначение Трейси поддержало подавляющее большинство сенаторов. Ее кандидатуру выдвинул президент США Джо Байден.
Отметим, что Трейси сейчас занимает должность посла США в Армении. Она станет первой женщиной, которая возглавит американское дипломатическое представительство в России.
Напомним, еще 22 сентября стало известно, что российское правительство дало согласие на назначение Линн Трейси новым послом Соединенных Штатов в Москве.
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