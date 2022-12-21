UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сенат підтримав кандидатуру нового посла США у Росії

Фото: Лінн Трейсі, посол США у Вірменії (facebook.com/WoodrowWilsonHouse)
Автор: Іван Носальський

Сенат США підтримав призначення Лінн Трейсі на посаду посла Сполучених Штатів Америки у Російській Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час голосування призначення Трейсі підтримала переважна більшість сенаторів. Її кандидатуру висунув президент США Джо Байден.

Зазначимо, що Трейсі зараз обіймає посаду посла США у Вірменії. Вона стане першою жінкою, яка очолить американське дипломатичне представництво у Росії.

Нагадаємо, ще 22 вересня стало відомо, щоросійський уряд дав згоду на призначення Лінн Трейсі новим послом Сполучених Штатів у Москві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати Америки