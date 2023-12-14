Сенат не уйдет на каникулы, чтобы завершить переговоры по запросу Байдена

"Ожидается, что после заседания фракции мы вернемся на следующей неделе и попытаемся закончить это дело (переговоры с республиканцами о границе - ред.)... И, надеюсь, будет, за что голосовать", - рассказал сенатор-демократ Кори Букер.

Как напоминает Politico, Сенат должен был уйти на каникулы еще сегодня, 14 декабря. Но лидер демократов в Сенате Чак Шумер собрал заседание фракции и сообщил, что переговоры о границе - вопросе, который препятствует выделению Украине более 60 млрд долларов нового финансирования - продвигаются достаточно быстро, чтобы продолжить работу верхней палаты Конгресса.

"Республиканцы говорят, что действия на границе срочны. Если они серьезно настроены что-то сделать, им не следует с таким рвением идти домой. Предстоит еще много работы", - написал Шумер у себя в Twitter.

Он напомнил членам республиканской партии, что российский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы США отказались от Украины и думает, что добьется этого в том числе при помощи экс-президента Дональда Трампа.

"Мы должны действовать", - резюмировал он.

Что предшествовало

Напомним, еще в начале октября президент Джо Байден запросил у Конгресса более 100 млрд долларов на нужды нацбезопасности. В эти средства входит и новое финансирование помощи Украине на более 60 млрд долларов.

Республиканцы отказались поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в запрос их предложения по безопасности границ.

Республиканцы и демократы начали переговоры, чтобы прийти к компромиссу по этому вопросу. Но сегодня, 14 декабря, Конгресс должен уйти на каникулы, поэтому диалог может продолжиться только в следующем году.

Более детально о том, почему в США не могут договориться о помощи Украине, - в материале РБК-Украина.