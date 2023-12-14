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Сенат не піде на канікули, щоб завершити переговори щодо запиту Байдена

Фото: Сенат не піде на канікули, щоб завершити переговори щодо запиту Байдена (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сенат Сполучених Штатів Америки вирішив не йти на канікули. Демократи розраховують продовжити переговори з республіканцями щодо запиту президента Джо Байдена, який включає допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico та лідера демократів у Сенаті США Чака Шумера у Twitter.

"Очікується, що після засідання фракції ми повернемось наступного тижня і спробуємо закінчити цю справу (переговори з республіканцями про кордон - ред.)... І, сподіваюся, буде за що голосувати", - розповів сенатор-демократ Корі Букер.

Як нагадує Politico, Сенат мав піти на канікули ще сьогодні, 14 грудня. Але лідер демократів у Сенаті Чак Шумер зібрав засідання фракції і повідомив, що переговори про кордон - питання, яке перешкоджає виділенню Україні понад 60 млрд доларів нового фінансування - просуваються досить швидко, щоб продовжити роботу верхньої палати Конгресу.

"Республіканці кажуть, що дії на кордоні термінові. Якщо вони серйозно налаштовані щось зробити, їм не слід з таким прагненням йти додому. Має бути ще багато роботи", - написав Шумер у себе в Twitter.

Він нагадав членам республіканської партії, що російський диктатор Володимир Путін хоче, щоб США відмовилися від України і думає, що доб'ється цього, зокрема, за допомогою екс-президента Дональда Трампа.

"Ми маємо діяти", - резюмував він.

Що передувало

Нагадаємо, ще на початку жовтня президент Джо Байден запросив у Конгресу понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки. У ці кошти входить і нове фінансування допомоги Україні понад 60 млрд доларів.

Республіканці відмовилися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у запит їхні пропозиції щодо безпеки кордонів.

Республіканці та демократи розпочали переговори, щоб дійти компромісу з цього питання. Але сьогодні, 14 грудня, Конгрес має піти на канікули, тож діалог може продовжитися лише наступного року.

Більш детально про те, чому США не можуть домовитися про допомогу Україні, - у матеріалі РБК-Україна.

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