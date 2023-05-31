Соглашение по госдолгу США не снизит возможности помогать Украине, - Белый дом

Об этом заявила директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Не думаю", - сказала Янг, когда ее спросили, не ожидает ли она, что соглашение как-то повлияет на способность администрации получить больше финансирования для Украины.

Как отмечет Bloomberg, это заявление будет приятной новостью для президента Владимира Зеленского и союзников США в Европе на фоне опасений, что долговая борьба в США может замедлить или остановить поток оружия, боеприпасов и высокотехнологичной помощи для украинских сил. Компромиссная мера, которая сейчас проходит через Конгресс, увеличит расходы на оборону на 3,3%.

Любая дополнительная военная помощь будет проходить через Конгресс в качестве дополнительной меры, которая не будет подпадать под ограничения сделки на федеральные расходы, сказал чиновник на условиях анонимности.

Пока неясно, может ли Белый дом обратиться к Конгрессу за дополнительным финансированием Украины, и если да, то когда. В декабре президент Джо Байден подписал закон о пакете помощи Украине на сумму 45 млрд долларов в рамках законопроекта о расходах на конец года. Чиновники администрации заявили, что должны предоставить достаточно денег, чтобы продержаться до конца этого финансового года в сентябре.

По данным Госдепартамента, с начала российского вторжения в феврале 2022 года США предоставили помощь в области безопасности на сумму 36,9 млрд долларов.

Соглашение по госдолгу

Соглашение, подготовленное при посредничестве президента Джо Байдена и спикера палаты представителей Кевина Маккарти и направленное на повышение потолка госдолга США в размере 31,4 трлн долларов и достижение нового сокращения федеральных расходов, будет голосоваться в Палате представителей Конгресса США 31 мая.

Прохождение Палаты представителей отправит законопроект в Сенат, отмечает Reuters. Эта мера требует одобрения Конгресса до 5 июня, когда у министерства финансов могут закончиться средства для выплаты долгов впервые в истории США.

Если министерство финансов не сможет покрыть все свои платежи или если оно будет вынуждено отдавать приоритет платежам, это может вызвать экономический хаос в США и мировой экономике.

Байден и Маккарти предсказали, что они наберут достаточно голосов, чтобы принять 99-страничный законопроект до крайнего срока 5 июня.

Сокращение расходов

Закон сократит расходы по сравнению с его текущими прогнозами на 1,5 триллиона долларов в течение 10 лет, начиная с 2024 года. Бюджетное управление Конгресса также заявило, что эта мера, если она будет принята в качестве закона, снизит проценты по государственному долгу на 188 миллиардов долларов.

Маккарти назвал законопроект "самой консервативной сделкой, которую мы когда-либо заключали".

Директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг, которая была одним из ведущих переговорщиков Байдена, призвала Конгресс принять законопроект.

"Я хочу внести ясность: это соглашение представляет собой компромисс, а это означает, что никто не получает всего, чего он хочет, и приходится делать трудный выбор", - сказал Янг на пресс-конференции.

Голосование в Сенате может растянуться до выходных, если законодатели в этой палате попытаются замедлить его прохождение.

Законопроект приостановит ограничение долга США до 1 января 2025 года, что позволит Байдену и законодателям отложить политически рискованный вопрос до президентских выборов в ноябре 2024 года.

Закон также ограничит некоторые государственные расходы в течение следующих двух лет, ускорит процесс выдачи разрешений на некоторые энергетические проекты, вернет неиспользованные средства на COVID-19 и введет рабочие требования для программ продовольственной помощи для некоторых бедных американцев.

Еще одна победа республиканцев заключается в том, что часть финансирования будет переведена из Налоговой службы, хотя Белый дом заявляет, что это не должно подрывать налоговое законодательство.

Байден также может указать на успехи. Сделка оставляет инициативы по инфраструктуре и законы об экологически чистой энергии в значительной степени нетронутыми, а сокращение расходов и другие требования намного меньше, чем хотели республиканцы.

Республиканцы утверждают, что резкое сокращение расходов необходимо для сдерживания роста государственного долга, который составляет 31,4 триллиона долларов, что примерно равно годовому объему производства экономики.