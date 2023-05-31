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Сенат Чехии принял резолюцию по скорейшему вступлению Украины в НАТО

Фото: Сенат Чехии принял резолюцию по скорейшему вступлению Украины в НАТО (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В среду, 31 мая, Сенат Чехии принял резолюцию по скорейшему вступлению Украины в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.

"Сегодня Сенат Чешской Республики принял важную резолюцию по скорейшему вступлению Украины в Организацию Североатлантического договора", - написал Стефанчук.

В принятом постановлении, в частности, говорится:

  • Украина демонстрирует решительность и готовность защищать евроатлантические ценности.
  • В интересах безопасности Чешской Республики, чтобы Украина победила российскую агрессию и присоединилась к НАТО.
  • Чехия поддерживает обучение, предоставление оружия и другого военного оборудования для Украины в координации с союзниками.

Кроме того, в резолюции отмечается, что й саммит в Вильнюсе должен подтвердить сильную политическую приверженность Украине. Ведь вступление Украины в НАТО значительно усилит военный потенциал Альянса и сохранит международный порядок, основанный на правилах и нормах ООН.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский, заявил, Украина сделала все для того, чтобы ее заявка в НАТО была одобрена.

Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что все страны-члены НАТО согласны с тем, что Украина станет членом Альянса, но сейчас следует обеспечить ее победу.

В июле пройдет саммит Альянса в Вильнюсе, на котором Украина хотела бы получить политическое решение о поддержке вступления в НАТО. При этом страна понимает, что стать полноценным членом сможет только после боевых действий.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не видит и не хочет альтернативы членству в НАТО, поэтому ожидает от саммита в Вильнюсе "графика вступления", то есть четкого алгоритма движения для вступления в Альянс.

К тому же, Украина хочет получить гарантии безопасности от стран-членов НАТО, которые никоим образом не могут быть альтернативой членству.

Иностранные СМИ сообщали, что страны Запада хотят предложить Украине модель гарантий безопасности вроде той, которую есть у Израиля. Главным гарантом могут стать США. По словам западных чиновников, такое соглашение могло бы изменить ход войны, а документ помог бы продвигаться Украине на пути в НАТО.

Более того, Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса, - читайте в материале РБК-Украина.

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