Сім'ям героїв Революції гідності виділять 25 млн гривень на житло

Гройсман заявив, що вони самі зможуть обрати житло

Украинское правительство в 2019 году выделит 25 млн гривен на жилье для семей героев Революции достоинства. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

Гройсман отметил, в прошлом году все выплаты героям Революции достоинства и их семьям были выплачены вовремя.

"В этом году мы выделяем 25 млн гривен на квартиры для семей погибших героев. Семьи смогут самостоятельно выбрать себе жилье. Мы в постоянном диалоге с людьми, а не от даты к дате", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в 2019 расширят программу строительства жилья для военнослужащих.

"В этом году мы расширяем эту программу, и будем строить общежития не только для военнослужащих контрактной службы, холостых, но и для женатых, отдельно для сержантского состава, а также штатное должностное жилье", - отметил министр обороны Степан Полторак.

В начале года Кабмин согласовал строительство жилья для военных в пяти городах. Под строительство жилья для пограничников выделили участки в Киеве, Львове, Луцке, Белгород-Днестровском и Мостиске.