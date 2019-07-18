Сім'я Мангера може фінансувати підозрюваного у вбивстві Гандзюк, - СБУ

Служба безпеки України (СБУ) підозрює, що найближчі родичі Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк, фінансують Олексія Левіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Як повідомляється в матеріалах справи суду, СБУ веде розслідування проти голови Херсонської обласної ради та помічника депутата облради Левіна у підозрі в організації нападу на Гандзюк.

"Разом із тим, отримана інформація про те, що для подальшого приховування Особа_2 (Левін - ред.) за кордоном останнім на відповідні банківські рахунки здійснюються перерахування грошових коштів. [...] Ховаючись від правоохоронних органів за межами України протягом тривалого часу, не маючи стабільних джерел доходу, Особа_2 (Левін - ред.) отримує фінансову підтримку від його близьких родичів, родичів дружини, а також його спільників вчиненого нападу", - наголошується в матеріалах справи.

Зазначимо, Олексій Левін, більш відомий у кримінальному світі на прізвисько "Москаль-молодший", вважається одним з ключових організаторів вбивства радника мера Херсона і громадської активістки Катерини Гандзюк. Левін покинув Україну 19 серпня минулого року і до цих пір ховається від слідства, у зв'язку з чим він оголошений у міжнародний розшук.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що головуюча суддя Шевченківського районного суду Києва Тетяна Притула прийняв рішення про пом'якшення запобіжного заходу Владиславу Мангеру, підозрюваного в замовленні нападу на активістку Катерину Гандзюк. Так, Мангеру дозволили пересуватися в межах Херсонської області без дозволу слідства.

Крім того, у квітні слідство змінило підозра Мангеру з замовного вбивства Катерини Гандзюк на замовлення побиття. Тепер мова йде про статті 121 ч. 2 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років. До цього його звинувачували в організації вбивства і умисному вбивстві, яке передбачало позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.