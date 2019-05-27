Семочко подав позов про поновлення на посаді

Колишній перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Сергій Семочко через суд хоче поновитися на посаді і просить скасувати указ п'ятого президента України Петра Порошенка про його звільнення. Відповідний позов він подав 23 травня в Касаційний адміністративний суд, повідомляє "Слово і Діло".

Зараз для розгляду позову Семочка визначено колегію суддів у складі: суддя-доповідач Ірина Васильєва (головуюча), Світлана Пасічник, Валентина Юрченко, В'ячеслав Хохуляк і Микола Гусак.

Нагадаємо, восени 2018 року журналісти з'ясували, що Семочко володіє нерухомістю на понад 200 млн гривень, а члени його сім'ї мають російське громадянство й періодично відвідують окупований Крим. Після резонансного розслідування СБУ відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 ("Державна зрада"), в рамках якого перевіряла інформацію щодо Семочко.

Пізніше з'ясувалося, що він не проходив спеціальну перевірку перед призначенням на посаду. Також повідомлялося, що Семочко подав в Голосіївський районний суд Києва позов про захист честі, гідності та ділової репутації проти автора розслідування "Розвідкою по нирках" Лесі Іванової, ведучою програми "Наші гроші".

У квітні п'ятий президент України Петро Порошенко звільнив першого заступника голови зовнішньої розвідки Сергія Семочко.