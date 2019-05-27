Фото: Сергій Семочко (semochko.net)

Семочко подав позов про поновлення на посаді першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України

Колишній перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Сергій Семочко через суд хоче поновитися на посаді і просить скасувати указ п'ятого президента України Петра Порошенка про його звільнення. Відповідний позов він подав 23 травня в Касаційний адміністративний суд, повідомляє "Слово і Діло".

Зараз для розгляду позову Семочка визначено колегію суддів у складі: суддя-доповідач Ірина Васильєва (головуюча), Світлана Пасічник, Валентина Юрченко, В'ячеслав Хохуляк і Микола Гусак.

Нагадаємо, восени 2018 року журналісти з'ясували, що Семочко володіє нерухомістю на понад 200 млн гривень, а члени його сім'ї мають російське громадянство й періодично відвідують окупований Крим. Після резонансного розслідування СБУ відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 ("Державна зрада"), в рамках якого перевіряла інформацію щодо Семочко.

Пізніше з'ясувалося, що він не проходив спеціальну перевірку перед призначенням на посаду. Також повідомлялося, що Семочко подав в Голосіївський районний суд Києва позов про захист честі, гідності та ділової репутації проти автора розслідування "Розвідкою по нирках" Лесі Іванової, ведучою програми "Наші гроші".

У квітні п'ятий президент України Петро Порошенко звільнив першого заступника голови зовнішньої розвідки Сергія Семочко.