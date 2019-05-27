ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Семочко подав позов про поновлення на посаді

Новини » Суспільство    27.05.2019 - 14:05
Семочко подав позов про поновлення на посаді
Фото: Сергій Семочко (semochko.net)

Семочко подав позов про поновлення на посаді першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України

Колишній перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Сергій Семочко через суд хоче поновитися на посаді і просить скасувати указ п'ятого президента України Петра Порошенка про його звільнення. Відповідний позов він подав 23 травня в Касаційний адміністративний суд, повідомляє "Слово і Діло".

Зараз для розгляду позову Семочка визначено колегію суддів у складі: суддя-доповідач Ірина Васильєва (головуюча), Світлана Пасічник, Валентина Юрченко, В'ячеслав Хохуляк і Микола Гусак.

Нагадаємо, восени 2018 року журналісти з'ясували, що Семочко володіє нерухомістю на понад 200 млн гривень, а члени його сім'ї мають російське громадянство й періодично відвідують окупований Крим. Після резонансного розслідування СБУ відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 ("Державна зрада"), в рамках якого перевіряла інформацію щодо Семочко.

Пізніше з'ясувалося, що він не проходив спеціальну перевірку перед призначенням на посаду. Також повідомлялося, що Семочко подав в Голосіївський районний суд Києва позов про захист честі, гідності та ділової репутації проти автора розслідування "Розвідкою по нирках" Лесі Іванової, ведучою програми "Наші гроші".

У квітні п'ятий президент України Петро Порошенко звільнив першого заступника голови зовнішньої розвідки Сергія Семочко.

Прокуратура Херсона виявила порушення у діях суддів Апеляційного суду Суд РФ розгляне апеляції восьми українських моряків
Новини України Сергій СемочкоСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся