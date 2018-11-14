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Семочко подав позов проти авторів резонансного розслідування

Новини » Суспільство    14.11.2018 - 17:58
Семочко подав позов проти авторів резонансного розслідування
Фото: Сергій Семочко (скрін відео каналу zik)

Семочко подав в Голосіївський районний суд Києва позов про захист честі, гідності та ділової репутації проти журналіста "Наші гроші"

Перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко намагається через суд спростувати інформацію, опубліковану в журналістському розслідуванні про майно та російські паспорти його сім'ї. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bihus.Info з посиланням на дані державного порталу Судова влада про стан розгляду судових справ.

Згідно виписки з реєстру, Семочко подав в Голосіївський районний суд Києва позов про захист честі, гідності та ділової репутації проти автора розслідування "Розвідкою по нирках" Лесі Іванової, ведучого програми "Наші гроші" Дениса Бігуса і ПРАТ ТРК "Люкс".

Нагадаємо, раніше в розслідуванні програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом" говорилося, що перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко володіє нерухомістю понад 200 млн гривень, а члени його сім'ї мають російське громадянство й періодично відвідують окупований Крим.

Згодом СБУ в рамках розпочатого за заявою журналіста Дениса Бігуса кримінального провадження ч. 1 ст. 111 ("Державна зрада") Кримінального кодексу перевіряла інформацію, опубліковану в ЗМІ стосовно колишнього співробітника СБУ Сергія Семочко.

Також стало відомо, що Семочко не проходив спеціальну перевірку перед призначенням на посаду. Зазначалося, нібито Семочко особисто звернувся до НАБУ з тим, щоб ця перевірка була проведена.

 

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