Семочко подал иск против авторов резонансного расследования

Фото: Сергей Семочко (скрин видео канала zik)

Семочко подал в Голосеевский районный суд Киева иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против журналиста "Наші гроші"

Первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко пытается через суд опровергнуть информацию, опубликованную в журналистском расследовании об имуществе и российских паспортах его семьи. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bihus.Info со ссылкой на данные государственного портала Судебная власть о состоянии рассмотрения судебных дел.

Согласно выписке из реестра, Семочко подал в Голосеевский районный суд Киева иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против автора расследования "Разведкой по почкам" Леси Ивановой, ведущего программы "Наші гроші" Дениса Бигуса и ЧАО ТРК "Люкс".

Напомним, ранее в расследовании программы "Наші Гроші з Денисом Бігусом" говорилось, что первый заместитель председателя Службы внешней разведки Сергей Семочко владеет недвижимостью более 200 млн гривен, а члены его семьи имеют российское гражданство и периодически посещают оккупированный Крым.

Впоследствии СБУ в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного производства по ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") Уголовного кодекса проверяла информацию, опубликованную в СМИ в отношении бывшего сотрудника СБУ Сергея Семочко.

Также стало известно, что Семочко не проходил специальную проверку перед назначением на должность. Отмечалось, якобы Семочко лично обратился в НАБУ с тем, чтобы эта проверка была проведена.