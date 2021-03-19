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Семинский признал подлинность записи о 7 млн за депутатский мандат, но называет ее "монтажом"

Новина українською → Киев, Пятница 19 марта 2021 13:31
Семинский признал подлинность записи о 7 млн за депутатский мандат, но называет ее "монтажом" Фото: Олег Семинский (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Народный депутат от "Слуги народа" Олег Семинский признал подлинность аудиозаписи, на которой он рассказывает экс-министру транспорта Николаю Рудьковскому, что готов заплатить семь миллионов за депутатский мандат. В то же время, нардеп подчеркнул, что записями манипулировали.

Об этом он рассказал в комментарии "Суспильному".

По словам Семинского, обнародованный разговор действительно имел место в 2010-2011 годах.

"Мне Рудьковский не сообщал, что будет записывать. Поэтому я вообще удивлен, что появились какие-то записи", - отметил депутат.

При этом, по его словам, голосовыми роликами "манипулировали", а сами они являются "монтажом".

Сумма в семь миллионов, о которой идет речь в разговоре, действительно озвучивалась, сказал Семинский, но не имела отношения к выборам.

Напомним, недавно была опубликована аудиозапись, из которой следует, что Олег Семинский готов был потратить семь миллионов долларов для получения депутатского мандата от любой из партий.

Кроме того, стало известно, что в деле о его похищении речь идет о сумме в 150 миллионов долларов и доле в компании "Нефтегаздобыча".

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