Семинский признал подлинность записи о 7 млн за депутатский мандат, но называет ее "монтажом"

Народный депутат от "Слуги народа" Олег Семинский признал подлинность аудиозаписи, на которой он рассказывает экс-министру транспорта Николаю Рудьковскому, что готов заплатить семь миллионов за депутатский мандат. В то же время, нардеп подчеркнул, что записями манипулировали.

Об этом он рассказал в комментарии "Суспильному".

По словам Семинского, обнародованный разговор действительно имел место в 2010-2011 годах.

"Мне Рудьковский не сообщал, что будет записывать. Поэтому я вообще удивлен, что появились какие-то записи", - отметил депутат.

При этом, по его словам, голосовыми роликами "манипулировали", а сами они являются "монтажом".

Сумма в семь миллионов, о которой идет речь в разговоре, действительно озвучивалась, сказал Семинский, но не имела отношения к выборам.