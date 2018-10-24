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МОЗ дозволили використати 70 млн гривень на лікування українців за кордоном

Новини » Суспільство    24.10.2018 - 14:53
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Ці кошти є залишками на рахунках зарубіжних клінік

Кабінет міністрів України на засіданні 24 жовтня схвалив лікування українців за кордоном за рахунок залишків коштів в іноземних клініках. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Повідомляється, що уряд вніс відповідні зміни до постанови №175 від 22 лютого 2017 року. Це дозволить на невикористані кошти на рахунках закордонних клінік провести лікування близько 20 тяжкохворих пацієнтів.

Всього станом на 24 жовтня на обліку пацієнтів, які потребують лікування за кордоном, перебувають 59 українців. На їх лікування необхідно понад 200 млн гривень. Цьому року до закордонних клінік направили вже 177 пацієнтів (загальна сума близько 491 млн гривень).

Зазначимо, станом на 11 жовтня на рахунках зарубіжних клінік перебувало близько 70,2 млн гривень.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, на початку жовтня на лікування українців за кордоном направили ще понад 100 млн гривень. Додаткові кошти виділили за рахунок скорочення фінансування програми гарантій медичного обслуговування населення.

До цього у вересні в Міністерстві заявляли, що недофінансування на лікування українців за кордоном становить понад 381 млн гривень.

 

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