Семераку передали європейські приклади впровадження екоподатку

Фото: Владислав Варнавський (krivbass.city)

Експерти вкторе звертають увагу на неефективне використання коштів екоподатку

Екологічний податок в Україні працює неефективно, тільки за минулий рік підприємства сплатили понад 4 млрд гривень цього податку. Про це повідомили учасники екологічного форуму в Дніпрі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "5 канал".

За даними експертів, більше половини з коштів осіло в держбюджеті, хоча мало піти на екологічні програми в регіонах. Недбале використання коштів, яке не поліпшує стану екології, необхідно припинити, застосувавши європейський досвід.

Так, за словами промислового еколога Владислава Варнавського, кошти повинні йти безпосередньо на реалізацію екологічних модернізацій підприємств.

"Я вважаю, що не потрібно ніяких окремих фондів, якими керуватимуть якісь люди або якісь союзи. Найкраще це працює автоматично, як, наприклад, повернення ПДВ, коли підприємство саме на себе бере відповідальність. Ми прагнемо використовувати ці гроші на поліпшення ситуації в місці виникнення проблеми, а не на припинення наслідків, до яких привела ця проблема", – заявив Варнавский.

Подібна практика впроваджена в країнах ЄС, зокрема, в Чехії. Документи з європейськими прикладами розв'язання проблеми екологічного податку під час форуму передали присутньому на заході міністру екології Остапу Семераку.

За словами Варнавського, європейський досвід може бути вкрай корисним для України.

"Ми передаємо досвід європейський, який дуже великий. Він відрізняється від країни до країни. І треба знаходити саме ті інструменти, які можуть бути корисними для України", – заявив Варнавский.

Екологи також зазначають, що кошти екоподатку мають бути спрямовані не на подолання наслідків забруднення, а на мінімізацію шкідливих викидів за допомогою модернізації підприємств.

Нагадаємо, у Верховній раді для забезпечення європейських норм щодо екоподатку та поліпшення екології України зареєстровані законопроекти 10146 і 10147.