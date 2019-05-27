ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Семераку передали европейские примеры внедрения эконалога

Новости » Экономика    27.05.2019 - 15:16
Семераку передали европейские примеры внедрения эконалога
Фото: Владислав Варнавский (krivbass.city)

Эксперты в очередной раз обращают внимание на неэффективное использование средств эконалога

Экологический налог в Украине работает неэффективно, только за прошлый год предприятия заплатили более 4 млрд гривен этого налога. Об этом сообщили участники экологического форума в Днепре, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "5 канал".

По данным экспертов, более половины из средств осело в госбюджете, хотя должны пойти на экологические программы в регионах. Небрежное использование средств, которое не улучшает состояние экологии, необходимо прекратить, применив европейский опыт.

Так, по словам промышленного эколога Владислава Варнавского, средства должны идти непосредственно на реализацию экологических модернизаций предприятий. 

"Я считаю, что не нужно никаких отдельных фондов, которыми управляют какие-то люди или какие-то союзы. Лучше всего это работает автоматически, как, например, возврат НДС, когда предприятие само берет на себя ответственность. Мы стремимся использовать эти деньги на улучшение ситуации в месте возникновения проблемы, а не на прекращение последствий, к которым привела эта проблема", – заявил Варнавский.

Подобная практика внедрена в странах ЕС, в частности, в Чехии. Документы с европейскими примерами решения проблемы экологического налога во время форума передали присутствующему на мероприятии министру экологии Остапу Семераку. 

По словам Варнавского, европейский опыт может быть крайне полезным для Украины.

"Мы передаем европейский опыт, который очень большой. Он отличается от страны к стране. И надо находить именно те инструменты, которые могут быть полезными для Украины", – заявил Варнавский.

Экологи также отмечают, что средства эконалога должны быть направлены не на преодоление последствий загрязнения, а на минимизацию вредных выбросов с помощью модернизации предприятий.

Напомним, в Верховной раде для обеспечения европейских норм по эконалогу и улучшения экологии Украины зарегистрированы законопроекты 10146 и 10147.

В Донецкой области два асфальтных завода уличили в загрязнении атмосферы МВФ советует правительству Германии уменьшить налоги
Новости Украины Налоги
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь