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У Раді підготували законопроекти щодо екоподатку

Новини » Політика    17.05.2019 - 11:39
У Раді підготували законопроекти щодо екоподатку
Фото: Валерія Заружко (УНІАН)

Україна повинна виконати зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації, зазначила Заружко

Кошти від екологічного податку використовуються не за призначенням, тому у Верховній раді пропонують прийняти європейські норми і поліпшити екологію України. Про це заявила народний депутат Валерія Заружко в коментарі ЗМІ.

За словами нардепа, для цієї мети в парламенті є проекти законів 10146 і 10147.

Вона повідомила, що лише 25% від екологічних коштів використовується за призначенням. Крім цільового використання, є ініціатива запровадити податкові стимули для підприємств, щоб вони інвестували в модернізацію та оновлення своїх потужностей.

"Як це зробимо? З коштів, інвестованих в екологічну безпеку обладнання, підприємства мали можливість до 70% екоподатку списувати. І ще важливий момент, щоб уникнути корупційної складової - все повинно бути прописано в законі і опрацьовано за аналогією з поверненням ПДВ, тобто, в автоматичному режимі", - пояснила Заружко.

Підхід вже давно використовується в Європі. У багатьох країнах він стягується з підприємств, що забруднюють середовище. Отримані кошти йдуть на вирішення екологічних проблем: будівництво очисних споруд, безпечну утилізацію відходів, збереження природних заповідників, ландшафтні роботи і так далі.

Більш того, це одна з умов, яку Україна повинна прийняти в рамках "Національного плану" - зобов'язання, прописаного в угодах з Європейським союзом.

"Перед нами стоять чіткі зобов'язання щодо поліпшення екологічної складової. Ми як країна зобов'язані зробити. Це прописано в нашому євроінтеграційному пакеті і ми повинні це зробити якнайшвидше, інакше будемо вважатися неблагонадійним партнером", - підкреслила нардеп.

Зазначимо, екологічний податок - механізм відшкодування шкоди природі, заподіяної в результаті діяльності людини. На думку експертів, зараз отримані гроші використовуються неефективно. Їх можуть направити на погашення боргів по виплаті заробітних плат або на утримання держструктур, але не на екологію.

Як відомо, у Міністерстві екології 16 травня проходив круглий стіл на дану тематику за участю як профільних фахівців, так і народних депутатів. В найближчі тижні, за словами Заружко, два законопроекти винесуть на голосування парламентаріїв у першому читанні.

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