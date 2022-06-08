ru ua
Ср, 08 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські літаки нанесли два авіаудари по Сумській області

Новость на русском →
Україна, Середа 08 червня 2022 21:16
Російські літаки нанесли два авіаудари по Сумській області Фото: російські літаки нанесли два авіаудари по Сумській області (vechirniyKyiv.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Упродовж всього дня росіяни обстрілювали населені пункти Сумської облсті. Під ударом опинилися Есманська громада, Шосткинський район, Середино-Буда, Краснопільський район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За його словами, сьогодні, після 11 ранку відбувся мінометний обстріл Есманської громади. Було близько 10 прильотів.

Пообіді ворог також відкривав вогонь по територіям Хотінської та Юнаківської громад. Працювали з мінометів та крупнокаліберних кулеметів.

У Шосткинському районі внаслідок обстрілу зруйноване приміщення підрозділу Держприкордонслужби України. Його відкрили у 2015 році для тримання незаконних мігрантів. На війні воно не використовується.

"Близько 15 години 6 прильотів - мінометний вогонь по території Середино-Будської громади. Також прослуховувались кулеметні черги. Потрапляння у господарську цивільну споруду", - написав Живицький.

Він додав, що після 16 години російські літаки нанесли два авіаудари по Краснопільській громаді. Поранено 1 людину та знищено 1 автомобіль.

Нагадаємо, недавно росіяни також з літаків обстріляли Сумську область. Загалом по території області були запущені 6 ракет "повітря-земля". Обстріл вівся з території Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская область
NEWS
Україна направила пропозиції щодо сьомого пакету санкцій: у МЗС розповіли деталі
Україна направила пропозиції щодо сьомого пакету санкцій: у МЗС розповіли деталі
DAILY
Сергій Гайдай: Загрози оточення наших сил на Луганщині наразі немає
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Сергій Гайдай: Загрози оточення наших сил на Луганщині наразі немає