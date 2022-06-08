Російські літаки нанесли два авіаудари по Сумській області

Упродовж всього дня росіяни обстрілювали населені пункти Сумської облсті. Під ударом опинилися Есманська громада, Шосткинський район, Середино-Буда, Краснопільський район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького .

За його словами, сьогодні, після 11 ранку відбувся мінометний обстріл Есманської громади. Було близько 10 прильотів.

Пообіді ворог також відкривав вогонь по територіям Хотінської та Юнаківської громад. Працювали з мінометів та крупнокаліберних кулеметів.

У Шосткинському районі внаслідок обстрілу зруйноване приміщення підрозділу Держприкордонслужби України. Його відкрили у 2015 році для тримання незаконних мігрантів. На війні воно не використовується.

"Близько 15 години 6 прильотів - мінометний вогонь по території Середино-Будської громади. Також прослуховувались кулеметні черги. Потрапляння у господарську цивільну споруду", - написав Живицький.

Він додав, що після 16 години російські літаки нанесли два авіаудари по Краснопільській громаді. Поранено 1 людину та знищено 1 автомобіль.